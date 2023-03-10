Прокуратура проведет проверку из-за возврата в Пулково самолета «Ижавиа»

Пассажиры и члены экипажа не пострадали
Фото: Амир Закиров
Вечером 9 марта самолет «Ижавиа», направлявшийся в Ижевск из Санкт-Петербурга, вернулся в аэропорт спустя 27 минут после вылета. Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство проведет проверку.
Когда в СМИ только появилась информация о вынужденной посадке боинга, в интернете появились слухи о том, что у самолета загорелся двигатель. Причиной стала попавшая в него птица. Однако позднее эти слухи не подтвердились.
Отметим, что в это время на борту самолета находились 88 пассажиров и 4 члена экипажа.
Боинг сделал «восьмерку» в небе и вернулся в аэропорт. Фото: Flightradar
«Когда набирали высоту было 3 удара с левой стороны, потом пассажиры увидели, что горит двигатель, бортпроводник сказал что это нормально, они должны немного прогореть, но он не потух, пилотом было принято решение развернуться обратно», – рассказала нашей редакции одна из пассажирок самолета Мария.
К счастью, обошлось без пострадавших. Посадка прошла благополучно. Для пассажиров подготовили резервный вылет в 19:00, но затем перенесли его на 21:00.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства. Если будут основания к виновным, то ведомство примет меры прокурорского реагирования.
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