Утечка на водопроводе на улице Ленина в Ижевске локализована

Ремонт завершат 13 марта. Фото: пресс-служба «Ижводоканала»

На улице Ленина локализовали повреждение сетей, из-за которого затопило улицу Ленина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Ижводоканала».

Рабочие готовят площадку – проведут раскопки участка после согласования с представителями «Электросетей». Бригада работала на месте происшествия, после чего планировалось приступить к капремонту водопровода. Работы планируется завершить 13 марта.

В пресс-службе Ижевска уточнили, что без воды осталась только автомойка.

ДРЭУ устранит последствия излива воды на дорогу.

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