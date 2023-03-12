Причиной потопа на улице Ленина в Ижевске стала утечка на водопроводе

На перекресток улиц Ленина и Союзной вылилась грязная вода. Фото: Мария Дубовцева, /vk.com/udmurtiya18rus

Причиной затопления на перекрестке улиц Ленина и Союзной стала утечка на водопроводе диаметром 300 мм. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе «Ижводоканала».

На месте работает бригада предприятия. Она отключает и локализует место повреждения. После этого займутся ремонтом водопровода.

Последствия происшествия устранят дорожные службы, сообщили в пресс-службе администрации города.

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