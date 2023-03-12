Порыв произошел на улице Ленина в Ижевске

Перекресток Ленина и Собзной залило водой. Фото: /vk.com/udmurtiya18rus

Улицу Ленина в районе перекрестка с Союзной 12 марта затопило грязной водой. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

«Прорыв трубы на ул. Союзная между Ленина и Камбарской (напротив Ленина, 176). Вода течет на круговое у Восточной Околицы», – сообщают в группе «Ижевск Где Гай Стоят» (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)

Проехать невозможно. Фото: Мария Дубовцева, /vk.com/udmurtiya18rus

Читатель «Комсомолки» Наталья рассказала нам, что на дороге дежурит ДПС и не пропускает автомобили на улицу Союзную с кольца. В обратном направлении проехать можно.

По дороге течет грязная вода. Фото: Мария Дубовцева, /vk.com/udmurtiya18rus

Причины происшествия пока неизвестны. Официальной информации нет. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Река на ул. Ленина и Союзной. Фото: Мария Дубовцева, /vk.com/udmurtiya18rus

Ищите нас в Telegram https://t.me/izhkp и Viber https://invite.viber.com/?g2=AQBY6kxBK/e8MU7kXIo/m6sEhpcz8/F2BCOYIVwq/g7uDQIJQujnplQmb/MD5O1X&lang=en – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Количество фальсифицированной молочной продукции в Удмуртии выросло в 2,8 раз

Брак жительницы Удмуртии с иностранцем признали недействительным

Женщина из Удмуртии загорелась во время топки печи