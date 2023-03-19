Баня загорелась в одном из частных хозяйств Ижевска

Никто от пожара не пострадал Фото: Сергей ГРАЧЕВ

18 марта в частном хозяйстве загорелась баня. Пожар произошел около 16.45 на переулке Инструментальный Ленинского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Размер разделки перекрытия бани от дымовой трубы не соответствовали стандартам, что послужило предварительной причиной возгорания.

От огня пострадала крыша и внутренняя отделка помещения.

Распространение огня на жилой дом пожарным удалось предотвратить.

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