Пьяный житель Ижевска потерял банковскую карту и лишился денег

Фото: Ульяна Колмогорова
В Ижевске 50-летний мужчина лишился денег: с его банковской карты украли почти 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина выпил, опьянел и потерял свою карту. А чуть позже обнаружил, что с его счета исчезли деньги. Он обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний разнорабочий предприятия. Карточкой он расплачивался в магазинах Ижевска.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Максимальный срок, который грозит воришке, 6 лет.
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