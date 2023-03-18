Пьяный житель Ижевска потерял банковскую карту и лишился денег

Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске 50-летний мужчина лишился денег: с его банковской карты украли почти 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина выпил, опьянел и потерял свою карту. А чуть позже обнаружил, что с его счета исчезли деньги. Он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний разнорабочий предприятия. Карточкой он расплачивался в магазинах Ижевска.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Максимальный срок, который грозит воришке, 6 лет.

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