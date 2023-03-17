Убивший пассажира таксист из Удмуртии не согласился с приговором

Таксиста отправили в колонию на 10,5 лет. Фото: pixabay.com

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор 33-летнему местному жителю, осужденному за убийство и кражу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что в октябре 2021 года таксист привез пассажира в лесополосу в Завьяловском районе, где мужчины поссорились. Осужденный 40 раз ударил ножом потерпевшего, а затем вытащил из его кармана ключи от квартиры. После он украл из нее более 700 тысяч рублей и уехал на эти деньги в Анапу.

Суд приговорил мужчину к 10,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Но сторона защиты настояла на непричастности осужденного к преступлениям и на нарушениях в ходе расследования. Суд второй инстанции согласился со стороной обвинения и оставил приговор без изменения.

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