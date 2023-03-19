Олег Бекмеметьев подвел недельный итог работ по устранению ям на дорогах Ижевска

Основные работы пройдут в апреле
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
За неделю с 13 по 19 марта на дорогах Ижевска подрядчики устранили дорожные дефекты литым асфальтом. Об этом сообщил Олег Бекмеметьев в своем телеграм-канале.
В топ списка плохих дорог вошли 53 объекта, из них самыми «убитыми» оказались:
– ул. Ленина;
– ул. Орджоникидзе;
– ул. Воровского;
– ул. 50 лет ВЛКСМ;
– ул. 40 лет Победы;
– ул. 10 лет Октября;
– Воткинское шоссе;
– Славянское шоссе и другие.
Площадь ремонтных работ составила более 2,7 тысяч кв.м.
«Увеличить объемы устранения дефектов позволил запуск 16 марта двух асфальтовых заводов - в Устиновском и Ленинском районах города. Их общая производительность - более 500 тонн смеси в сутки», – прокомментировал Олег Бекмеметьев.
Решение проблемы плохих дорог с помощью литого асфальта – временная мера. Основные ремонтные работы будут проходить при температуре 10-15°С.
Также в апреле пройдет проверка гарантийных дорог. При выявлении дефектов подрядчики будут устранять их за свой счет.
По вопросам содержания дорог можно обращаться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных - 998-072).
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