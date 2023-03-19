Олег Бекмеметьев подвел недельный итог работ по устранению ям на дорогах Ижевска

Основные работы пройдут в апреле Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За неделю с 13 по 19 марта на дорогах Ижевска подрядчики устранили дорожные дефекты литым асфальтом. Об этом сообщил Олег Бекмеметьев в своем телеграм-канале.

В топ списка плохих дорог вошли 53 объекта, из них самыми «убитыми» оказались:

– ул. Ленина;

– ул. Орджоникидзе;

– ул. Воровского;

– ул. 50 лет ВЛКСМ;

– ул. 40 лет Победы;

– ул. 10 лет Октября;

– Воткинское шоссе;

– Славянское шоссе и другие.

Площадь ремонтных работ составила более 2,7 тысяч кв.м.

«Увеличить объемы устранения дефектов позволил запуск 16 марта двух асфальтовых заводов - в Устиновском и Ленинском районах города. Их общая производительность - более 500 тонн смеси в сутки», – прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Решение проблемы плохих дорог с помощью литого асфальта – временная мера. Основные ремонтные работы будут проходить при температуре 10-15°С.

Также в апреле пройдет проверка гарантийных дорог. При выявлении дефектов подрядчики будут устранять их за свой счет.

По вопросам содержания дорог можно обращаться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных - 998-072).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохие дороги в Первомайском районе

Литым асфальтом заделали дырки на 13 дорогах Ижевска