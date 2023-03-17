Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохие дороги в Первомайском районе

Прокуратура провела проверку после многочисленных жалоб горожан Фото: Амир Закиров

Жители Первомайского района Ижевска устали жаловаться на состояние дорог в городе. Прокуратура и сотрудники ГИБДД провели проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

На нескольких дорогах района, таких как 40 лет Победы и Удмуртская обнаружились выбоины и просадки. На других улицах выявили заужение проезжей части, а также снег и наледь. На тротуарах скопились снежные валы.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. «СБиДХ» Ижевска оштрафовали на 100 тысяч рублей, а начальнику службы внесли представление.

Сейчас нарушения по расчистке дорог уже исправили. Остальные вопросы находятся на контроле ведомства.

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