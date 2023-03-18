Литым асфальтом заделали дырки на 13 дорогах Ижевска

В Ижевске дырки на дорогах заливают литым асфальтом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 17 марта дорожники Ижевска заделали аварийные дыры на асфальте на площади 511 кв м. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Работы велись на следующих улицах: Ленина, Союзная, Новоярушкинская, 50 лет ВЛКСМ, Пушкинская, Холмогорова,10 лет Октября, а также на Володарского, Новоажимова, 15-я, Крылова, Тверская, Южной набережной и в переулке Копровый.

«Устранение дефектов литым асфальтом – это временная мера по обеспечению безопасности дорожного движения в межремонтные сроки, с помощью которой устраняются только аварийные выбоины», - подчеркивают в администрации.

Основной ремонт будет производиться в апреле-мае, когда будет хорошая погода.

Если у вас возникают вопросы по содержания дорог в Ижевске, можно позвонить по телефону 072 (с мобильных – 998-072).

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