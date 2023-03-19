Пожар произошел в одном из гаражей кооператива в Глазове

Пожар произошел из-за короткого замыкания
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
18 марта около 19.18 в гаражном кооперативе «Север» города Глазов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По предварительной причине возгорание произошло из-за короткого замыкания в группе учета кооператива, уничтожен 1 кв.м.
МЧС напоминает, что при первых признаках возгорания необходимо вызывать пожарных.
Также пожарные-спасатели оказали помощь двум инвалидам I и II группы в Можге и помогли транспортировать пациента в вертолет санавиации в селе Каракулино.
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