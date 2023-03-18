Следователи проверяют жалобы на протечки крыши от многодетной семьи Ижевска

Фото: Следственное управление СК РФ по Удмуртии

В Ижевске следователи проверяют информацию об игнорировании жалоб многодетной семьи на протечки кровли и затопления. Информация об этом появилась в СМИ города. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета СК РФ по региону, жалобы поступили от семьи, проживающей в доме №70 по ул. Т. Барамзиной.

Кроме этого, жалоба на игнорирование сообщений есть и от жителей дома № 8 по ул. Победы в Воткинске. Там протекает крыша, затоплен подвал дома, а также несколько квартир.

Следственные органы организовали доследственные проверки, выехали по адресам, где были допрошены жильцы и произведен осмотр помещений.

«Будет выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения», - уточняет в сообщении ведомства.

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