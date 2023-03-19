Жителя Сарапула лишат свободы за убийство.

Он нанес многочисленные удары в области головы шеи и грудной клетки Фото: Мария Бакланова

Городской суд Сарапула приговорил местного жителя к лишению свободы за убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2022 года в ходе конфликта 22-летний обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами по голове, шее, животу и грудной клетке. От причиненных действий пострадавший погиб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком в 8 лет и 6 месяцев и дополнительно 1 год ограничения свободы.

Приговор в силу не вступил.

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