Гороскоп на день: 20 марта Ракам пора задуматься о поездке на отдых, а Рыбам оказать знак внимания второй половинке

Действуйте уже сейчас! Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска открыла завесу тайн для каждого знака зодиака.

ОВЕН

Самое время разгрузить себя. Займитесь йогой, выпейте смузи и просто отдохните после первого рабочего дня.

ТЕЛЕЦ

На дворе уже весна, а ваши шкафы до сих пор забиты зимними вещами. Выделите время на расхламление, и тогда ощутите, что в доме стало легче дышать.

БЛИЗНЕЦЫ

Похоже, кто-то давно не брал в руки книг. Пора это исправить. Найдите для себя любимого автора и окунитесь в мир фантазий.

РАК

Вы все время погружены в работу, а отдыхать кто за вас будет? Скорее отправляйтесь в путешествие и проживите этот день на все 100%.

ЛЕВ

Вспомните, как вы проводили вечера настольных игр в кругу семьи, кажется, это отличный повод, чтобы весело провести время в компании самых близких людей.

ДЕВА

В последнее время вы стали слишком много тратить. Возьмите за привычку писать список необходимого, чтобы не оказаться с пустым карманом.

ВЕСЫ

Пора уже думать о приближающемся лете. Запишитесь в спортзал, так вы не только приведете свое тело в форму, но и отбросите все негативные эмоции.

СКОРПИОН

Если в вашем доме есть советские вещи, пора им дать вторую жизнь, чтобы они не собирали пыль на самой верхней полке.

СТРЕЛЕЦ

Список ваших умений просто огромный, но как мы все знаем, нет предела совершенству. Попробуйте изучить что-то новое.

КОЗЕРОГ

Времени на готовку после тяжелого трудного дня не хватает и вы решаете заказать фастфуд. Однако, чтобы полностью не загубить свое здоровье, придется отказаться от вредного.

ВОДОЛЕЙ

Всем нам жалко выбрасывать ненужные платья или свитеры, но этому есть решение. Отдайте хоть и старенькие, но опрятные вещи нуждающимся. Для них это нужда, а вас плюсик в карму.

РЫБЫ

Уделите внимание своей второй половинке. Даже если они говорят, что им от вас никаких подарков не нужно. Поверьте, именно они нуждаются в знаке внимания больше всех.

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