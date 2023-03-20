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НовостиОбщество20 марта 2023 2:36

Погода в Ижевске на день: 20 марта пройдет мокрый снег и дождь

Рассказываем о прогнозе
Анастасия Захарова
В Ижевске ожидается плюсовая температура

В Ижевске ожидается плюсовая температура

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 20 марта. Надеемся, вы заряжены бодростью и готовы к новой рабочей неделе. А «Комсомолка» для начала расскажет о погоде.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +1…+3 градуса. Временами пройдет мокрый снег и дождь. На дорогах – гололедица. Ветер южный, 3–8 м/с.

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