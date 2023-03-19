Водители Ижевска могут получить компенсацию из-за плохого состояния дорог

Для получения компенсации нужно зарегистрировать происшествие Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Весной асфальт на некоторых участках городских дорог пришел в негодность, из-за чего серьезно страдают автомобили горожан. Совсем недавно мы рассказывали о том, что сразу несколько машин попали в яму на одном и том же участке и их владельцы вынуждены были обратиться в шиномастерскую. Водители объявили, что подают коллективную жалобу. Однако сейчас можно получить компенсацию на ремонт транспорта. Для этого необходимо зарегистрировать происшествие через ГИБДД.

Основные ремонтные работы на дорогах пройдут, когда на температура достигнет 10-15°С, а пока проблему с ямами на дорогах решают с помощью литого асфальтобетона – смесь асфальтовой крошки, битума и минерального порошка. Мера временная, поэтому рассчитывать на долговечность покрытия не стоит.

Сперва необходимо избавиться от воды с помощью воздуходувки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для того, чтобы асфальт схватился, яма должна быть сухой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Поддерживать необходимую температуру смеси помогает рециклер. Объема асфальтобетона хватает на 20 кв. м Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Для стабилизации асфальта в проблемном месте дороги должно пройти 10 минут Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ночь – время, когда дорожники ремонтируют участки магистралей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В четверг, 16 марта, заработали асфальтовые заводы в Ленинском и Устиновском районах. Их общая производительность более 500 тонн смеси в сутки. Для транспортировки подрядчики используют семь рециклеров,чтобы довезти асфальтобетон до места проведения работ в нужной температуре.

Сейчас дорожные службы принимают заявки от граждан а также выезжают на места, которые обозначает технадзор. К примеру, сейчас направлены все силы на устранение дефектов на набережной и на ул. Новоажимова. Оставить сообщение на устранение ям можно, позвонив по телефону 072 или с мобильного – 998-072.

«Работаем в крайне усиленном режиме. Смены длятся по 10 часов. На Ленинский район у нас работает две бригады с двумя рециклерами, на каждый по два человека и водитель», – прокомментировал мастер участка МУП «ДРЭУ» Владислав Андрианов.

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