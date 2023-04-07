Один человек получил травмы в результате столкновения легковушки и грузовика в Удмуртии

ДТП произошло днем 6 апреля Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика – судя по фото, это был бензовоз, – произошло в Удмуртии в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Авария случилась около 16:45 на 3-ем километре автодороги «Завьялово-Каменное». По предварительной информации, молодой человек 1997 года рождения, управлявший автомобилем марки Kia Spectra, уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», которым управлял мужчина 1983 года рождения.

Легковой автомобиль получил повреждения Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Водитель иномарки был доставлен в больницу с травмами.

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