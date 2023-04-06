В каких районах Ижевска можно подцепить клеща

За 2022 год с жалобами на клещей в больницу обращались 9860 человек Фото: Алена Селезнева

Весна – это не только теплое солнышко, песни котов и первые цветочки, это еще и начало сезона активности клещей. Роспотребнадзор Удмуртии рассказал «Комсомолке», где в Ижевске встречаются эти маленькие вампиры.

По данным ведомства, за 2022 год с жалобами на клещей в больницу обращались 9860 человек. Чаще всего членистоногие присасывались в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ижевска. Но все же в основном подцепить клеща можно именно за городом. В прошлом году в лесах Завьяловского, Малопургинского и Якшур-Бодьинского районов было зарегистрировано 44% случаев присасывания паразитов. Встретить их можно и на садоогороде.

Пока что с активностью клещей все стабильно – число пострадавших не растет, но и не снижается. На начало периода активности клещей влияет несколько факторов:

– температура;

– количество осадков;

– высота снежного покрова;

– изменение ландшафта;

– урбанизация;

– насколько много, и как часто люди посещают места их обитания.

Напомним, ранее эксперты заявили о том, что в 2023 году в Удмуртии будет много клещей. Обрабатывать Ижевск от опасных членистоногих начнут в конце апреля, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет отметку в +10°С. Леса и зеленые территории города будут обрабатывать 2 раза – весной и в конце летнего сезона. На кладбищах против клещей трижды, против грызунов – дважды.

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