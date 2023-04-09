Гороскоп на день: 10 апреля Раков ждет романтическое свидание, а Весы могут упустить выгоду из-за своего легкомыслия

Что звезды обещают нам в понедельник? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков на понедельник.

Овен

Благоприятный день, но возможны сюрпризы. Лучше не планировать деловых поездок, а вот любое общение по душам пройдет хорошо. Взаимодействуя с коллегами, проявите максимальную деликатность.

Телец

В этот день звезды могут вам подсказать, каков ваш творческий потенциал. Во время работы над новым проектом старайтесь использовать все доступные средства. Следует избегать конфликтов и необдуманных поступков.

Близнецы

День будет активным, даже суматошным, но это не испортит вашего настроения. Возможны ошибки, сделанные впопыхах, но они не приведут к серьезным последствиям, лишь вызовут улыбку у вас и ваших коллег.

Рак

Очень благоприятный день для работы и творчества, но при условии, что вы не будете действовать в одиночку. Благоприятен день и для романтических свиданий. Не бойтесь быть откровенными.

Лев

Постарайтесь не терять голову и не принимать поспешных решений. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь быть внимательными к мелочам, а в сложных вопросов не постесняйтесь спросить совета у специалистов.

Дева

Вас ждет напряженный день, полный интересных событий. Вам придется активно поработать, чтобы получить прибыль от своего труда. Вы можете рассчитывать на помощь коллег или близких людей.

Весы

Вы будете склонны к легкомыслию и можете даже не заметить, как ошибитесь в расчетах, прозеваете ситуацию или упустите выгоду. Сегодня лучше больше отдыхать и заниматься тем, что доставляет удовольствие.

Скорпион

Сегодня вы можете быть излишне впечатлительны, но постарайтесь не воспринимать все близко к сердцу и обязательно сохраняйте спокойствие. День отлично подходит для того, чтобы заняться самоанализом. А восстановить силы и зарядиться положительной энергией поможет спорт.

Стрелец

Вам можно смело браться за самые сложные проекты. Вы можете сделать очень многое. И это будет не только в сфере ваших профессиональных или деловых интересов, но и личных. Например, вы сможете разрешить какую-то ситуацию, которая не давала вам покоя несколько месяцев или даже лет.

Козерог

Будьте осторожны со своими желаниями – они могут исполниться. А в целом день подходит для решения финансовых вопросов и благоустройства квартиры. В личных отношениях не исключены разногласия, но в ваших силах их предотвратить. Вечером вероятны неожиданные известия.

Водолей

Сегодня вы можете быть чересчур раздражительны, особенно если что-то идет не так, как вы запланировали. Постарайтесь держать себя в руках, особенно это касается работы и отношений с коллегами. А вот в личной жизни все будет спокойно и гармонично.

Рыбы

Вам захочется делать все и сразу, поэтому не рассчитывайте все успеть. Лучше учитесь последовательности. Проявите терпение и будьте готовы к возможным препятствиям на пути к успеху.

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