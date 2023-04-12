Нанести дорожную разметку на дорогах Ижевска обещают до 1 июня

Привести центр Ижевска в порядок планируют к майским праздникам
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Договор с подрядчиком по нанесению дорожной разметки на дорогах Ижевска уже заключен. И, как заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР, специалисты уже готовы приступить к работам.
Нанесение разметки начнется с наступлением благоприятных условий – температура в ночное время суток не должна быть ниже +10°С. Сначала работы проведут в центральном квартале Ижевска.
«Если погодные условия позволят, мы постараемся привести центр города в порядок к майским праздникам. То, что касается всего города – задача стоит закончить нанесение разметки до 1 июня», – сообщил градоначальник.
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