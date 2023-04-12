Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 12:07

Нанести дорожную разметку на дорогах Ижевска обещают до 1 июня

Работы начнут с центра города
Софья Кель
Привести центр Ижевска в порядок планируют к майским праздникам

Привести центр Ижевска в порядок планируют к майским праздникам

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Договор с подрядчиком по нанесению дорожной разметки на дорогах Ижевска уже заключен. И, как заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР, специалисты уже готовы приступить к работам.

Нанесение разметки начнется с наступлением благоприятных условий – температура в ночное время суток не должна быть ниже +10°С. Сначала работы проведут в центральном квартале Ижевска.

«Если погодные условия позволят, мы постараемся привести центр города в порядок к майским праздникам. То, что касается всего города – задача стоит закончить нанесение разметки до 1 июня», – сообщил градоначальник.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За два месяца работы на платных парковках Ижевска выявили 4 тысячи нарушений оплаты

Не все так просто: кто из знаменитостей побывал в Ижевске

Проверка на прочность: участник СВО из Сарапула рассказал о героях своей семьи