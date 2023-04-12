За два месяца работы на платных парковках Ижевска выявили 4 тысячи нарушений оплаты

Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

1 февраля 2023 года в Ижевске начали работу платные парковки. Как сообщили «Комсомолке» в администрации города, за это время ижевчане нарушили правила оплаты сервиса более 4000 раз.

Нарушителям не выписывали штрафы по одной простой причине – первые месяцы автоматизированная система управления, с помощью которой осуществляется контроль, работала в тестовом режиме. Из-за этих ограничений данные могли отображаться с ошибкой. В то же время власти пытались разобраться, почему автовладельцы не платят за парковку и какие меры необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила не только подробную инструкцию для оплаты парковочного места, но и специальную карту, на которой отмечены все платные парковки.

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