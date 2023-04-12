Пожар площадью 2295 квадратных метров произошел в Удмуртии

Фото: @psch37

12 апреля, в 14:15, рядом с деревней Арляново произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через 7 минут после сообщения. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Общая площадь пожара составила 2295 квадратных метров. Для тушения задействовали двух человек и две единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За два месяца работы на платных парковках Ижевска выявили 4 тысячи нарушений оплаты

Не все так просто: кто из знаменитостей побывал в Ижевске

Проверка на прочность: участник СВО из Сарапула рассказал о героях своей семьи