В Удмуртии произошел крупный пожар около реки Буй

Горит сухая трава. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

12 апреля 2023 года в 15: 08 поступила информация о возгорании сухой травы в Камбарском районе Удмуртии рядом с рекой Буй. Пожарные сразу же выехали на место пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

В 21.25 объявили ликвидацию открытого горения на ландшафтном пожаре в этом районе. Пожарные проливали отдельные очаги возгорания. Тушение пожара осложнялось тем, что специальная техника не могла проехать к месту возгорания из-за болотистой местности. Пожарным пришлось пешком добираться до места пожара.

Пожарным пришлось пешком добираться до места. Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

Порывистый ветер и сухая трава помогали быстрому распространению огня. С помощью беспилотников удалось узнать площадь пожара. Она составила 193, 16 Га.

Причины пожара устанавливаются. Угрозы населенным пунктам нет.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар площадью 2295 квадратных метров произошел в Удмуртии

Не все так просто: кто из знаменитостей побывал в Ижевске

В Удмуртии по подозрению в краже денег у пенсионеров задержали 25-летнего мужчину