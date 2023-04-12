В Удмуртии по подозрению в краже денег у пенсионеров задержали 25-летнего мужчину

Возбуждены уголовные дела Фото: Амир Закиров

В Удмуртии по подозрению в краже денег у пожилых людей задержали 25-летнего жителя Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Его жертвами стали две пенсионерки из поселка Игра. Обеим женщинам поступили звонки, в которых мошенник сообщил им о ДТП, виновниками которых, якобы, стали их родственники. После этого потерпевших убеждали в том, что для спасения родных от уголовной ответственности, им нужно было заплатить деньги.

Полицейским Челябинска и Удмуртии удалось найти подозреваемого. В его квартире обнаружили деньги, 10 телефонов и 100 сим-карт. Возбуждены уголовные дела.

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