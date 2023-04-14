Медучреждение на улице Петрова загорелось в Ижевске 14 апреля

Пострадавших нет. Фото: @mchsUR

14 апреля, в 11:20, на улице Петрова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Загорелась медицинская клиника, расположенная в трехэтажном пристрое к 9-этажному дому. Пожарные прибыли на место происшествия уже 5 минут спустя, в этот момент горела обрешетка здания. Пламя потушили в 11:48. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: @mchsUR

«Для тушения устанавливали пожарную автоцистерну с лестницей, также работали звенья газодымозащитной службы внутри помещений», – сообщили огнеборцы.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ведомстве также отметили, что сотрудники медучреждения пытались самостоятельно потушить пожар огнетушителями. После этого они эвакуировались.

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