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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 12:48

Предприниматель из Ижевска продавал фальсифицированные медицинские изделия

Прежде чем его поймали, он успел нажиться более чем на 100 тысяч рублей
Софья Кель
Осужденный продавал медицинские перчатки

Осужденный продавал медицинские перчатки

Фото: Мария Бакланова

50-летнего жителя Ижевска осудили за продажу фальсифицированных медицинских изделий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В 2022 году мужчина выложил на странице ВКонтакте объявление о продаже нитриловых медицинских перчаток, соврав о их производителе. В общей сложности ушлый ижевчанин продал более 20 тысяч пар перчаток и заработал на этом свыше 100 тысяч рублей.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

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