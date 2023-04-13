Предприниматель из Ижевска продавал фальсифицированные медицинские изделия

Осужденный продавал медицинские перчатки Фото: Мария Бакланова

50-летнего жителя Ижевска осудили за продажу фальсифицированных медицинских изделий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В 2022 году мужчина выложил на странице ВКонтакте объявление о продаже нитриловых медицинских перчаток, соврав о их производителе. В общей сложности ушлый ижевчанин продал более 20 тысяч пар перчаток и заработал на этом свыше 100 тысяч рублей.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

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