Житель Удмуртии пытался зарубить свою собаку топором и сломать ей шею

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В Удмуртии судят жителя Якшур-Бодьинского района, который пытался убить свою собаку. Прокурор района утвердил обвинительный акт, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Все произошло в январе этого года. Пьяный мужчина решил избавиться от своей собаки – мол, много денег на нее уходит.
Способ выбрал варварский. Он пытался сломать шею животному, запинать его до смерти и зарубить топором.
Живодера остановил проходящий мимо его знакомый.
Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на жестокое обращение с животным, которое могло повлечь его гибель». Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
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