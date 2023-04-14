Оставшейся без хозяев из-за сноса жилья кошке нашли новый дом

Дарену пристроили. Фото: @azj_izhevsk

Еще одну кошку, которая осталась без жилья из-за сноса дома на улице Бородина в Ижевске, удалось пристроить в добрые руки. Об этом «Комсомолке» рассказали в передержке «Дом кота».

Счастливицу зовут Дарена. Ее новым хозяином стал мужчина, который искал спокойного и ласкового питомца. Забирать животное приехала девушка – дочь нового владельца.

«Папа девушки просто очень любит кошек. У него уже был питомец, прожил 18 лет, умер от старости. Ему хотелось дать кров кому-то, кто в этом нуждается», – объяснила хозяйка передержки Екатерина.

Теперь Дарена будет жить в частном доме. Хозяин отпускать кошку на улицу не хочет и даже поставил сетки на окнах и устроил дверь так, чтобы животное не могло выбраться дальше сеней.

Напомним, дом на улице Бородина снесли для того, чтобы построить на этом месте многоэтажку. Ранее тут жили 8 котов, но забрать с собой в квартиру хозяевам удалось только двоих. Еще четырех спасли зоозащитники, а два оставшихся котика – пропали.

Сейчас на передержке находятся еще два кота Сеня и Матроскин, а также кошечка Мурена.

Кот Сеня. Фото: @azj_izhevsk

Кот Матроскин. Фото: @azj_izhevsk

Кошка Мурена. Фото: @azj_izhevsk

«Матроскин очень ласковый, спокойный, но ему не хватает внимания. Сеня и Мурена нерешительные, особенно Муреночка боится подходить и общаться. Я их посадила в вольер, чтобы они не дичали. Такое случается, когда животное без постоянного контакта с человеком учится плохому от наших дикарей. Наша задача этого не допустить. Они живут в вольерчике вдвоем. Мы каждый день приходим, гладим, носим их на руках, пытаемся объяснить, что нам можно доверять. Небольшие подвижки есть», – рассказала Екатерина.

Если вы хотите стать счастливым хозяином одного из трех котов (или любого другого), звоните Екатерине по номеру 8-982-823-60-91.

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