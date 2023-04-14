Более 15 лет проведут в колонии два наркоторговца из Ижевска

Мужчины признали вину и раскаялись в содеянном Фото: Архив КП

14 апреля в Ижевске за изготовление наркотиков и пособничество в этом осудили двух мужчин 33 и 35 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В июне 2022 года один из них решил заняться продажей и изготовлением наркотиков. С таким предложением он обратился к своему знакомому, с которым ранее вместе уже отбывал срок за продажу запрещенных веществ. Мужчины связались с организатором преступной группы и объяснили свою задумку. Неизвестный согласился включиться в дело и передал осужденным оборудование и реагенты для изготовления наркотиков. После этого мужчины арендовали домик в Завьяловском районе и организовали там нарколабораторию, в которой изготовили более 5 кг мефедрона. Мужчин задержали, когда они были заняты расфасовкой запрещенных веществ.

В судебном заседании подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном. Суд приговорил одно из них к 16 годам в исправительной колонии особого режима, второго – к 15,5 годам в исправительной колонии особого режима.

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