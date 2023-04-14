36-летний мужчина из Удмуртии отомстил за мать и убил знакомого

Приговор в законную силу не вступил
Фото: Архив КП
В Балезинском районе по обвинению в убийстве осудили 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В апреле 2022 года он отмечал день рождения и серьезно выпил. Опьянев, обвиняемый, вспомнил, что потерпевший бил его мать и рассвирепел. Несколько раз он ударил знакомого обухом топора по голове, пинал его грудь и голову, а после добил кулаками по лицу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил мужчину к 8 годам и 1 месяцу в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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