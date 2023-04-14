Виновника смертельного ДТП осудят в Ижевске

Молодому человеку грозит до 5 лет колонии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в смертельном ДТП осудят 20-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным следствия, трагедия произошла на улице Чугуевского в феврале 2023 года. На скорости 66 км/ч молодой человек сбил ребенка 2013 года рождения, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд. Молодому человеку грозит до 5 лет колонии.

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