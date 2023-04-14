От чего в Удмуртии дороги в ямах: региональная власть объяснила причины и рассказала о планах

Власти объяснили, почему дороги весной растаяли Фото: Мария Бакланова

Дорогам Удмуртии посвятили целую пресс-конференцию. Вице-премьер республики Игорь Асабин и министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев рассказали об их состоянии и причинах не самого лучшего состояния дел.

Быстро весна пришла, да не скоро дела дорожные делаются

Весна в этом году уже успела порадовать нас теплыми и погожими деньками. Как-то незаметно для дорожников проезжие части вдруг освободились от снега и льда, обнажив все их недостатки. Вот все у нас приходит внезапно – и зима, и весна. Не успели подрядчики заготовить необходимые для оперативного ремонта материалы (песок, щебень и т.д.) и проверить состояние водопропускных труб.

Последствия пришлось устранять на участке трассы М7. Игорь Асабин заметил, что следующей весной нужно и за погодой следить, и более оперативно реагировать на происходящие процессы.

Нет денег, не будет и материалов

Отсутствие финансов – корень зла многих проблем. Власти не смогли вовремя рассчитаться за материалы и топливо. А у предприятия «Удмуртавтодор» вообще кредиторская задолженность. После того, как руководить предприятием стал директор «Ижавиа», ситуация улучшилась.

Виноваты качели

Природные, имеется в виду, конечно. До сих пор температура скачет с минуса на плюс, что не самым лучшим образом сказывается на покрытии дорог. Вот представьте себе: днем тепло, и на дорогах появились лужи. Ночью при минусовых температурах вода застывает, расширяется и разрывает асфальт.

«Физику никто не отменял. Из-за перепадов температур образуются продольные швы. Подрядчик в таких случаях обязан ремонтировать дорогу», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Фото: /vk.com/mindortrans

Причем это касается как нового покрытия, так и уже «со стажем». Отремонтированные в последние пять лет дороги, которые находятся на гарантии, уже осмотрели специалисты.

248 участков – и более 200 актов о различных дефектах: колейности, занижении обочин, образовании продольных и поперечных швов и т.д. Устранить их подрядчики должны до 31 мая.

Не прислушались

Жители Удмуртии своего мнения по поводу дорог не скрывали. Они и жаловались, и возмущались, но реакции на их обращения не последовало. Представители власти отметили, что виновные в этом бездействии уже понесли наказание.

Что есть и что будет

Чиновники рассказали, что с конца марта на региональных трассах проведен ямочный ремонт, залатали дыры на площади 6742 квадратных метра.

С 11 апреля идут подготовительные работы к ремонту дорожного полотна на улице Новоажимова. Всего же в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок 80 участков общей протяженностью 118,5 км. Еще пять дорог получат новое покрытие в рамках федеральной программы «Содействие». Пройдут ремонты и на шести мостах Удмуртии.

А еще есть вероятность, что работы на дорогах, которые должны были пройти в 2024 году, могут перенести уже на это лето. Все благодаря тому, что регион подал заявку на участие в программе опережающего развития. Точного решения еще нет, но вероятность есть, и немаленькая.

Ну и о разметке. Ее начнут наносить тогда, когда ночные температуры перестанут опускаться ниже +10 градусов. А закончить работы планируется к 1 июня.

Еще одна хорошая новость касается обустройства освещения дорог. Подготовительные работы начались на участках: Бурино – Чепца – Полом – Кез и Миндерево – Малая Пурга – Агрыз.

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