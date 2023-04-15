Диетологи рассказали жителям Удмуртии о питании весной и в Пасху

Следует добавить в свое меню сезонные овощи и фрукты, например редис и огурцы. Фото: архив редакции

Впереди нас ждет праздник Светлой Пасхи. Врачи-диетологи Удмуртии посоветовали как правильно выходить из ограничений Великого Поста.

Специалисты отметили, что очень важно, чтобы выход из Великого поста не был резким. Нужно дать организму привыкнуть к тяжелой пище. Возвращать в свое меню молочные продукты, яйца, рыбу и мясо рекомендуется осторожно. Самое главное - избежать переедания.

Что касается весны в целом, то врачи считают, что в это время года лучше снизить употребление высококалорийной и жирной еды. Следует добавить в свое меню сезонные овощи и фрукты, например редис и огурцы . Они являются источником витамина С, фолиевой кислоты, пищевых волокон.

Не стоит избегать мяса, яиц и молочных продуктов. Весной нужно пить больше морсов из сырого варенья, компотов из замороженных фруктов и зеленый чай. Стоит ограничить потребление кофе и алкогольных напитков.

Врачи-диетологи рекомендуют придерживаться режима питания - три основных приема пищи и два перекуса.

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