Мужчину госпитализировали после пожара в нежилом доме Граховского района Удмуртии

Всего в Удмуртии произошло 109 ландшафтных пожаров с начала сезона Фото: Мария Бакланова

Накануне, 15 апреля, произошел пожар в нежилом доме в деревне Котловка Граховского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Огонь уничтожил кровлю, веранду. Повреждена стена. Площадь пожара составила 141 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пожаре пострадал мужчина 1975 года рождения. Его госпитализировали.

Также пожарные 10 раз выезжали на тушение сухой растительности. Одно происшествие случилось из-за шалостей школьников.

МЧС просят не забывать о мерах предосторожности даже в праздники, чтобы сохранить семью, жизнь и здоровье.

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