Одну из пяти территорий в Ижевске благоустроят в 2024 году по выбору горожан

Жители Удмуртии могут сами выбрать, какую территорию благоустроят в 2024 году Фото: Мария Бакланова

В Ижевске началось голосование за выбор территории, которую благоустроят в 2024 году. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Олег Бекмеметьев.

На выбор предлагают следующие участки:

– Лес по ул. Ворошилова за ТРК «Столица»;

– Территория около Дворца детского (юношеского) творчества;

– Пешеходный маршрут от сквера Драгунова до Южного парка в Ленинском районе;

– Территория около школы №57;

– Аллея счастья между ул. Удмуртской и пл. 50 лет Октября.

Голосование уже началось. Благоустраивать будут территорию, которая будет в лидерах рейтинга. Выбирать могут жители старше 14 лет. Высказать пожелания можно онлайн на платформе или в Штабе общественной поддержки с помощью волонтеров, парке Кирова, Горького или Драгунова, а также на массовых городских мероприятиях.

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