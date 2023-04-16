Одну из пяти территорий в Ижевске благоустроят в 2024 году по выбору горожан

Жители Удмуртии могут сами выбрать, какую территорию благоустроят в 2024 году
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске началось голосование за выбор территории, которую благоустроят в 2024 году. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Олег Бекмеметьев.
На выбор предлагают следующие участки:
– Лес по ул. Ворошилова за ТРК «Столица»;
– Территория около Дворца детского (юношеского) творчества;
– Пешеходный маршрут от сквера Драгунова до Южного парка в Ленинском районе;
– Территория около школы №57;
– Аллея счастья между ул. Удмуртской и пл. 50 лет Октября.
Голосование уже началось. Благоустраивать будут территорию, которая будет в лидерах рейтинга. Выбирать могут жители старше 14 лет. Высказать пожелания можно онлайн на платформе или в Штабе общественной поддержки с помощью волонтеров, парке Кирова, Горького или Драгунова, а также на массовых городских мероприятиях.
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