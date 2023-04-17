Глава Удмуртии раскритиковал качество уборки дорог от мусора в регионе

По словам Бречалова, некоторые улицы и тротуары находятся в «ужасающем состоянии» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

17 апреля, в ходе аппаратного совещания глава Удмуртии раскритиковал уборку улиц, общественных пространств и тротуаров от мусора. По словам Бречалова, в эти выходные он лично отправился на осмотр города вместе с мэром Ижевска Олегом Бекмеметьевым. И судя по всему, содержание дорог столицы региона оставляет желать лучшего.

«Я не говорю про дворы, там вопрос взаимодействия УК с жителями, но некоторые общественные пространства, улицы и тротуары находятся в каком-то ужасающем состоянии. Где-то у нас вычищено все, а где-то на полметра от бордюра грязища, пыль. И все рядом ходим, и глава района есть, и депутаты, и все это как-то мимо», – сказал глава республики.

Недочеты в содержании улиц также нашли и в других муниципалитетах республики. Глава Удмуртии отметил, что чистота дорог также зависит и от качества выполнения ремонта на них. К примеру, если ямы засыпать гравием, а не литым асфальтом, по дороге разносится грязь, а камни попадают в лобовые стекла водителей.

«Можно, конечно, на все вопросы коротко отвечать, что, мол, нет денег. Но есть примеры, что зачастую достаточно желания. Мы выделяем деньги на содержание, и почему-то один подрядчик делает действительно на совесть, а кто-то делает формально», – заявил Бречалов.

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