Началось строительство нового здания аэропорта в Ижевске

Новый терминал планируют сдать к 1 кварталу 2024 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Началось строительство нового терминала ижевского аэропорта. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания 17 апреля.

Генеральный подрядчик уже приступил к работам – на объекте проводится комплекс строительно-монтажных работ от переработки грунта и до проведения подземных коммуникаций и инженерных сетей. Контролем за строительством займется председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час, это вдвое превышает мощность действующего аэровокзала», – сообщил Бречалов. Также появится возможность совершать международные рейсы.

Напомним, работами занимается организация «ГлавСпецСтрой». По словам властей, новый терминал сдадут уже в 1 квартале 2024 года.

Первый символичный камень аэропорта заложили 26 августа 2022 года министром транспорта России Виталием Савельевым и Александром Бречаловым.

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