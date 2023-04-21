Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное кладбища Ижевска обработали от клещей. Об этом сообщает глава города Олег Бекмеметьев.

За сезон кладбища трижды обработают от клещей и дважды от грызунов. Леса и парки Ижевска обработают два раза – весной и осенью. На 21 апреля первый этап обработки уже прошел на территории от пр. Брянский до очистных сооружений в микрорайоне Костина Мельница, а также в лесопосадке по Сарапульскому тракту у микрорайона Медведево и в сквере Оружейника Драгунова. В целом в Ижевске от кровососущих членистоногих обработают 408 гектаров.

Напомним, с начала сезона клещи покусали более 400 жителей Удмуртии. Ранее «Комсомолка» делилась списком районов Ижевска, в которых подцепить кровососа вероятнее всего.

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