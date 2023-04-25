Жителям Камбарского района могут компенсировать затраты на проезд через Камский мост

Проезд по мосту через Каму платный Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 25 апреля депутаты Госсовета Удмуртии в рамках шестой сессии приняли в первом чтении законопроект, согласно которому, жителям Камбарского района предоставят компенсацию затрат на проезд по мосту через Каму.

Льготы на проезд предоставят тем жителям, которые вынуждены отправиться в другой город по направлению медучреждения. По статистике, за 2021 год Камбарской районной больницей было выдано 5648 таких направлений, в 2022 году – 5964 направления.

«Это важный законопроект для тех, кто живет на территории города Камбарки и Камбарского района. Ко второму чтению доработаем, в том числе по категориям лиц, которые будут иметь право на компенсацию затрат при платном проезде через Камский мост», – заявил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Право на льготы будут иметь пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны труда, участники ВОВ, которые либо проработали в тылу более 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, либо были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд.

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