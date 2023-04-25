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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:50

Жителям Камбарского района могут компенсировать затраты на проезд через Камский мост

Это коснется нескольких категорий граждан
Виола Романова
Проезд по мосту через Каму платный

Проезд по мосту через Каму платный

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 25 апреля депутаты Госсовета Удмуртии в рамках шестой сессии приняли в первом чтении законопроект, согласно которому, жителям Камбарского района предоставят компенсацию затрат на проезд по мосту через Каму.

Льготы на проезд предоставят тем жителям, которые вынуждены отправиться в другой город по направлению медучреждения. По статистике, за 2021 год Камбарской районной больницей было выдано 5648 таких направлений, в 2022 году – 5964 направления.

«Это важный законопроект для тех, кто живет на территории города Камбарки и Камбарского района. Ко второму чтению доработаем, в том числе по категориям лиц, которые будут иметь право на компенсацию затрат при платном проезде через Камский мост», – заявил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

Право на льготы будут иметь пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны труда, участники ВОВ, которые либо проработали в тылу более 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, либо были награждены орденами или медалями СССР за самоотверженный труд.

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