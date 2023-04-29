Гороскоп на день: 30 апреля Близнецам полезно будет прислушаться к советами старших, а Козерогам – найти уединение

Прогноз для всех знаков на воскресенье Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков на воскресенье.

ОВЕН

Удача сегодня на вашей стороне, но несмотря на это вам стоит избегать рискованных развлечений. Иными словами, не дразните судьбу, делайте то, что у вас хорошо получается и в чем вы уверены. А еще не засиживайтесь допоздна, ложитесь спать вовремя.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вас могут одолевать сомнения и неуверенность. Чтобы освободиться от них, просто найдите объективное объяснение. Не обращайте внимания на разговоры окружающих и ни с кем не ссорьтесь. Лучше проанализируйте ситуацию как следует, никуда не торопясь.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня нужно прислушиваться к советам тех, кто старше и опытнее вас. Они желают вам добра. В отношениях будьте избирательными, не ведитесь на внешний лоск, смотрите на дела. Интуиция вас не подведет, если человек вам упорно не нравится, следует держаться от него подальше.

РАК

Неплохо бы найти новых знакомых, вы так не думаете? Звезды подсказывают: если вы отправитесь в парк или на какое-нибудь мероприятие, вы можете встретить там очень интересных людей. Также сегодня велика вероятность узнать что-то новое, научиться чему-то, открыть для себя какие-то увлекательные занятия.

ЛЕВ

Необходимо проявить к близким участие и понимание. Не перебивайте их, не вступайте с ними в спор. Просто покажите, что любите их и остаетесь рядом. А еще сегодня хороший день для романтических отношений. Если у вашей второй половинки не очень хорошее настроение, вы легко сможете это исправить.

ДЕВА

В начале дня вы можете почувствовать в теле дискомфорт. Постарайтесь расслабиться, это быстро пройдет. Это, скорее всего, просто нервы. Займитесь чем-то приятным. День удачен для творческих начинаний, встреч с друзьями и родственниками.

ВЕСЫ

Звезды дают вам задание: постарайтесь, чтобы все, что вы видите и слышите, доставило вам искреннюю радость. Удалось? Почувствовали себя счастливым? Значит пришло время следующего шага – поделиться счастьем с окружающими!

СКОРПИОН

Вам предстоит знакомство с неким влиятельным человеком. Постарайтесь заинтересовать этого человека, дать ему почувствовать, что вы – его друг. Вероятно, впоследствии он сыграет в вашей судьбе не последнюю роль, так что заручитесь его поддержкой заранее. Тем более что сотрудничество обещает быть взаимовыгодным.

СТРЕЛЕЦ

Это прекрасное время, потому что ничто не ограничивает ваш разум. Вы открыты для новых проектов и интересных идей. Не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь получать ответы, смело двигайтесь вперед к поставленной цели. Энергии у вас с избытком – можете поделиться с окружающими.

КОЗЕРОГ

Все может сложиться не совсем так, как вы предполагали. В отношениях с людьми сегодня следует быть внимательными и деликатными. Не стоит вступать в полемику, – вероятно, вы проиграете в силу рассеянности, которая будет преследовать вас с самого утра. Лучший выбор для этого дня – уединение и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время менять привычки. Не все, конечно, а кукую-то одну или две, что мешают развитию. Вы давно собирались это сделать, да никак не могли взяться с необходимой долей серьезности. Теперь что-то вас подтолкнет. И вот увидите, ваша жизнь сразу же начнет меняться к лучшему.

РЫБЫ

Не переживайте и не суетитесь, все идет своим чередом, все идет как надо. Не успеваете? Да наплевать, ничего смертельного из-за этого не произойдет. Вам пора обрести внутреннюю гармонию и осознать, что в вашей жизни действительно важно, а что подождет пару дней. Или лет.

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