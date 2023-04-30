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НовостиОбщество29 апреля 2023 23:15

Пятую медаль «За отвагу» получил участвовавший в СВО росгвардеец из Удмуртии

Всего награды получили 33 бойца, успешно выполнившие боевые задачи во время защиты Донбасса
Екатерина АРДАШЕВА
Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

33 бойцам из специальных подразделений Росгвардии вручил награды Глава Удмуртии. Как сообщил Александр Бречалнов на официальной странице ВКонтакте, все они отличились во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Один из участников СВО получил уже пятую свою медаль «За отвагу», а в общей сложности у него более 10 государственных наград. Ранее он сражался в Афганистане, принимал участие в двух чеченских кампаниях.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии поблагодарил бойцов за службу и проявленную храбрость.

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