Пятую медаль «За отвагу» получил участвовавший в СВО росгвардеец из Удмуртии

Фото: vk.com/a.brechalov

33 бойцам из специальных подразделений Росгвардии вручил награды Глава Удмуртии. Как сообщил Александр Бречалнов на официальной странице ВКонтакте, все они отличились во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.

Фото: vk.com/a.brechalov

Один из участников СВО получил уже пятую свою медаль «За отвагу», а в общей сложности у него более 10 государственных наград. Ранее он сражался в Афганистане, принимал участие в двух чеченских кампаниях.

Фото: vk.com/a.brechalov

Глава Удмуртии поблагодарил бойцов за службу и проявленную храбрость.

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