В акции «Транспорт ветерана» примут участие 50 водителей из Удмуртии

Также воспользоваться «Транспортом ветерана» смогут труженики тыла и строители дороги Ижевск-Балезино Фото: Амир Закиров

Для участия в ежегодной акции «Транспорт ветерана» (18+) зарегистрировались 50 водителей легковых автомобилей из Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Запись продолжалась с 1 апреля. К участию допускались водители без штрафов, на исправном авто, которое должно выглядеть чисто и опрятно. Также, несмотря на снятие ковидных ограничений, они должны быть в масках.

Сегодня, 9 мая, добровольцы повезут ветеранов Великой Отечественной войны на ижевский Парад Победы, а также к мемориальным комплексам и в гости к родственникам. Также воспользоваться «Транспортом ветерана» смогут труженики тыла и строители дороги Ижевск-Балезино.

Некоторые водители участвуют в акции уже не первый год. 7 мая состоялась репетиция – участники проехали маршрут по центральной части Ижевска.

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