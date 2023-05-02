День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города

Фото: архив редакции

Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, в Ижевске стартуют сегодня, 2 мая, с персональных концертов для каждого ветерана Великой Отечественной войны. Они пройдут в 25 дворах столицы Удмуртии. А сейчас расскажем о том, какие массовые мероприятия запланированы 9 мая на Центральной площади и набережной Ижевского пруда.

СКВЕР ПОБЕДЫ

Фото: архив редакции

9:00 – торжественная церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы (0+). Почтить память героев войны и тружеников тыла наравне с ветеранами и представителями власти могут все желающие.

10:30 – у стелы «Город трудовой доблести» можно будет увидеть станки, которые изображены на самой стеле, и узнать о них и их историю.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Фото: архив редакции

10:00 – Парад Победы (0+). Колонна пройдет по Центральной площади и закончит движение у здания администрации города.

В нем примут участие более 2000 человек из числа сотрудников силовых структур и промышленных предприятий Ижевска, кадетов, кинологов, представителей военно-патриотических объединений. В этом году в колонне пройдут и 18 учащихся одной из школ столицы Белоруссии.

В колонне с техникой в этом году обещают пополнение. В частности, горожане увидят беспилотные летательные аппараты разных типов, комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4», мишенный комплекс «Адъютант» и другие.

10:30 – тематические площадки «1418 шагов по дороге памяти».

Вся Центральная площадь Ижевска и территория вокруг резиденции правительства Удмуртии будет поделена на несколько зон, где будет происходить много всего интересного.

У перголы развернется площадка, посвященная подвигу медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. Программа «Ижевск – город-госпиталь» (0+) расскажет о них. А неподалеку можно будет узнать историю строительства железной дороги Ижевск–Балезино (0+).

На парковке у Госсовета можно будет услышать, да и спеть песни под гитару, а еще в ходе театрализованной программы «Партизанскими тропами к победе» (0+) узнать об истории этого движения во время войны.

Спеть военные песни можно будет и за зданием правительства республики, в ротонде. А с другой стороны можно будет увидеть выставку, где представят ретро-автомобили и технику оборонно-промышленных предприятий Ижевска (0+).

14:00 – легкоатлетическая «Эстафета мира» (0+). Это будет 74-я акция в память о героях войны.

НАБЕРЕЖНАЯ ИЖЕВСКОГО ПРУДА

Фото: Эдуард Карипов

19:00 - Сводный хор «За отцов и сыновей» (0+). Петь песни времен Великой Отечественной войны можно вместе с участниками хора, причем не только папам и сыновьям, но и мамам с дочками.

19:30 – концерт «Истории нашей Победы» (6+). В финале грандиозного проекта финалисты и победители конкурса «Голос Удмуртии» исполнят песни военных лет и о том страшном времени для нашей страны. Со сцены также прозвучат истории подвига тех лет, а также участников СВО и волонтеров.

Каждый может прийти на набережную вечером 9 мая с портретами (можно не только на табличках, но и на футболках) своих родных – не важно, фронтовик он или труженик тыла.

Организаторы проекта – АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+). Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года.

21:00 – акция «Свеча Победы» (0+). В завершении концерта, во время исполнения песни «День Победы» на набережной выложат то самое слово, во имя которого и совершались подвиги, – Победа.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК (0+)

Популярная среди ижевчан акция в этом году пройдет в универсальном формате. Традиционного шествия не будет, но можно воспользоваться другими вариантами и форматами, о которых мы уже рассказывали нашим читателям.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Суд оставил меру пресечения депутата Госсовета Удмуртии Мусинова без изменений

Жительница Удмуртии поехала в Екатеринбург и пропала

Женщина выпала из окна в Ижевске