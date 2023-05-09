Режим повышенной готовности вводят в Ижевске из-за обнаружения птиц зараженных птичьем гриппом

Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»

Ввиду обнаружения в Ижевске птиц, зараженных вирусом птичьего гриппа, в городе будет введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация города.

В городе проводятся все необходимые карантинные мероприятия.

«7 мая около 500 человек обошли более 12,5 тыс. частных подворий, расположенных в Ленинском и Первомайском районах. Ведется информирование жителей и учет поголовья домашней птицы. 8 мая обходы продолжаются. В городе обозначена карантинная зона в радиусе 5 км от места обнаружения погибших птиц. В ней запрещается: ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание и продажа птиц, выставки и ярмарки с сельхозживотными, охота на птиц », – говорится в сообщении.

В зону карантина попали:

- совхоз Металлург;

- Первомайский район: от пер. Линейный, до улиц Мельничная, Промышленная, Чугуевского и русла реки Иж, микрорайон Медведево, микрорайон Бригада Самолет, деревня Медведево;

- Ленинский район: от Новоажимова, Шихтовая, Александровская, Мира, Автономная до дома 83 по Азина, улица Гагарина, микрорайон Шунды;

- деревня Чультем;

- деревня Пирогово.

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