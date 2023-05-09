Режим повышенной готовности вводят в Ижевске из-за обнаружения птиц зараженных птичьем гриппом

Фото: архив редакции «Комсомольская правда – Ижевск»
Ввиду обнаружения в Ижевске птиц, зараженных вирусом птичьего гриппа, в городе будет введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация города.
В городе проводятся все необходимые карантинные мероприятия.
«7 мая около 500 человек обошли более 12,5 тыс. частных подворий, расположенных в Ленинском и Первомайском районах. Ведется информирование жителей и учет поголовья домашней птицы. 8 мая обходы продолжаются. В городе обозначена карантинная зона в радиусе 5 км от места обнаружения погибших птиц. В ней запрещается: ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание и продажа птиц, выставки и ярмарки с сельхозживотными, охота на птиц », – говорится в сообщении.
В зону карантина попали:
- совхоз Металлург;
- Первомайский район: от пер. Линейный, до улиц Мельничная, Промышленная, Чугуевского и русла реки Иж, микрорайон Медведево, микрорайон Бригада Самолет, деревня Медведево;
- Ленинский район: от Новоажимова, Шихтовая, Александровская, Мира, Автономная до дома 83 по Азина, улица Гагарина, микрорайон Шунды;
- деревня Чультем;
- деревня Пирогово.
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