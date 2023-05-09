В Ижевске прошла церемония возложения цветов в Вечному огню

Традиционно в церемонии приняли участие ветераны, кадеты и жители республики
Фото: Мария Бакланова
9 мая в Ижевске состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню возле Монумента боевой и трудовой славы.
Память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла почтили Глава Удмуртии Александр Бречалов, председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, а также другие представители республиканских и городских властей.
Традиционно в церемонии приняли участие ветераны, кадеты и жители республики.
Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске 9 мая 2023 г.
Фото: Мария Бакланова
Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске 9 мая 2023 г.
Фото: Мария Бакланова
Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске 9 мая 2023 г.
Фото: Мария Бакланова
Возложение цветов к Вечному огню в Ижевске 9 мая 2023 г.
Фото: Мария Бакланова
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