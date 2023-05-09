«Молодцы!»: Александр Бречалов побывал на выставке «Истории нашей Победы»

Глава Удмуртии внимательно прочитал все истории Фото: Мария Бакланова

9 мая в столице Удмуртии открылась фотовыставка «Истории нашей Победы» (6+), посвященная героям, воевавшим на фронте и трудившимся в тылу во времена Великой Отечественной войны, а также их потомкам, многие из которых отправились выполнять свой гражданский долг в зону СВО.

В Ижеввске открылась фотовыставка «Истории нашей Победы» Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал на выставке и внимательно прочел каждую из историй. Многих героев он узнал, так как знает их лично. Например, он сразу же заметил стенд, посвященный настоятелю Константино-Еленинского храма из Селтов Артемию Прозорову и его деду, ветерану Великой Отечественной войны, Владимиру Тихоновичу Прозорову, а также стенд шарканского пожарного Михаила Широбокова, который рассказал о своем прадедушке Иване Алексеевиче Шмыкове.

Герои фотовыставки «Истории нашей Победы» Фото: Мария Бакланова

Сразу же узнал Александр Бречалов и волонтера СВО из Кизнера Галину Максимову, которой в декабре 2022 года собственноручно вручил премию «Признание». Галина рассказала о свои дедушке и бабушке – Дарье Ермолаевне и Семене Константиновиче Мещихиных.

Герои фотовыставки «Истории нашей Победы» Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии высоко оценил идею и организацию фотовыставки.

Герои фотовыставки «Истории нашей Победы» Фото: Мария Бакланова

«Молодцы!» – сказал он, обращаясь к организаторам.

Фотовыставка «Истории нашей Победы» будет работать до 12 июня 2023 года. Найти ее легко: стенды расположены в нижней части Центральной площади рядом с перголой и ДК «Ижсталь».

Фотовыставка «Истории нашей Победы» Фото: Мария Бакланова

Отметим, что выставка «Истории нашей Победы» является одноименного патриотического проекта, который приурочен к празднованию Дня Победы в Удмуртии и организован при поддержке Правительства республики. Часть историй прозвучит со сцены во время концерта «Истории нашей победы» (6+), который также проходит 9 мая, с 19:30 на набережной Ижевского пруда.

Героями фотовыставки «Истории нашей Победы» стали:

- Петр Иванович Шишов, ветеран Великой Отечественной войны, и его внук Андрей Чернов, участник СВО из Можги

- Владимир Тихонович Прозоров, ветеран Великой Отечественной войны, и иерей Артемий Прозоров, его внук, настоятель Константино-Еленинского храма, Селты

- Сергей Дмитриевич Киселев, ветеран Великой Отечественной войны, и его внук - Павел Киселев, старший лейтенант внутренней службы в отставке, Ижевск

- Дмитрий Маркович Карпов, ветеран Великой Отечественной войны, и Юлия Дерендяева, его правнучка, ученица школы № 27, Ижевск

- Владимир Васильевич Столяров, ветеран трудового фронта и войны, и его внучка Татьяна Сухих, руководитель фонда «ВАЛТАУ»

- Петр Трофимович Власов, ветеран Великой Отечественной войны, Александра Трофимовна Сметанина, труженица тыла, и их внучка Анастасия Власова, директор Centre digital & media, организатор проекта «Истории нашей Победы», Ижевск

- Иван Трофимович Трофимов, ветеран Великой Отечественной войны, и Михаил Волков, его правнук, участник СВО, Малопургинский район

- Аркадий Ильич Чувакин, ветеран Великой Отечественной войны, и Елена Мещерякова, его внучка, волонтер СВО, Ижевск

- Дарья Ермолаевна и Семен Константинович Мещихины, труженица тыла и ветеран Великой Отечественной войны, и Галина Максимова, их внучка, волонтер СВО и предприниматель, Кизнер

- Александр Андреевич Шумилов, ветеран Великой Отечественной войны, и Андрей и Дмитрий Ручкины, его правнук и внучатый зять, пожарные, Можга

- Иван Алексеевич Шмыков, ветеран Великой Отечественной войны, и Михаил Широбоков, его правнук, пожарный, Шаркан

- Илья Николаевич Сухих, ветеран Великой Отечественной войны, и его правнук Сергей Гудошников, участник СВО, Сарапул

- Николай Никифорович Гусев, ветеран Великой Отечественной войны, и Алексей Клабуков, его внук, участник СВО, Верхняя Игра, Граховский район

- Дина Тихоновна Меркушева, ветеран Великой Отечественной войны, и Ксения Бовкун, ее внучка, волонтер, Ижевск

- Шаех Нурмухаметович Нафиков, ветеран Великой Отечественной войны, и Дамир Галяев, его правнук, волонтер, Ижевск

- Василий Прохорович Звонарев, ветеран Великой Отечественной войны, и Кристина Бояринцева, его правнучка, следователь МВД по УР, Ижевск

- Григорий Агафонович Ульянов, ветеран Великой Отечественной войны, и Владимир Ульянов, его внук, директор школы № 31 Ижевска, участник СВО

- Алексей Мартынов, участник СВО, и его супруга Лилия Мартынова, волонтер СВО, Ижевск

- Лопатин Георгий Федорович, ветеран Великой Отечественной войны, и Денис Зайнаков, его внук, руководитель ЗАО «Шаркан-Трикотаж», волонтер СВО

- Василий Григорьевич Шамшурин, ветеран Великой Отечественной войны, и Яна Каракулова, его правнучка, сотрудник МВД, Ижевск

- Мария Прокопьевна Обухова (Барышева), ветеран Великой Отечественной войны, и Галина Пронина, ее племянница, член Союза писателей Удмуртии

- Асия Набиевна Мухаметшина, ветеран труда Великой Отечественной войны, Калиста Филипповна Опарина, труженица тыла, Леонид Филиппович Опарин, ветеран Великой Отечественной войны и их правнучка Мария Хафизова, Ижевск

- Мария Семеновна Зорина (Воробьева), труженица тыла, и Дарья Рябинина, ее правнучка, ученица 11 класса, д. Юмга-Омга, Селтинский район

- Порфирий Митрофанович Юзюк и Нина Назаровна Юзюк, ветераны Великой Отечественной войны, и Юлия Кузнецова, их внучатая невестка, волонтер СВО, основатель движения «Крылья Ангела», Ижевск

- Степан Васильевич Ложкарев, труженик тыла, и Вероника Турова, его внучка, волонтер СВО, с. Перевозное, Воткинский район

- Михаил Николаевич Никифоров, ветеран Великой Отечественной войны, Сергей Александрович Тройников, его внучатый зять, участник СВО, Ижевск

- Фазли Марданович Марданов, ветеран Великой Отечественной войны, Рамиль Марданов, его внук, врач-уролог, детский хирург, работавший в зоне СВО, Ижевск

- Ильнур, участник СВО с позывным Покер, и его дед, ветеран Великой Отечественной войны, чье имя Ильнур просил не называть

Сроки проведения проекта «Истории нашей Победы»: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+