Песни о героях и их подвигах в Великую Отечественную войну прозвучат на концерте «Истории нашей Победы» в Ижевске

Около 30 историй с подвигами героев озвучат со сцены Фото: Эдуард КАРИПОВ

9 мая на набережной Ижевского пруда пройдет концерт «Истории нашей Победы» (6+), в рамках которого со сцены прозвучат истории героев Великой Отечественной войны и участников СВО. Мероприятие является частью одноименного патриотического проекта, который проводится при поддержке правительства Удмуртии.

Концерт пройдет на набережной Ижевска Фото: Эдуард КАРИПОВ

Напомним, его участники делятся историями своих предков – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Сейчас организаторам проекта – Центр активных коммуникаций и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+) – прислали уже более 170 историй. Каждую размещают на портале IZHLIFE, а около 30 из них прозвучат со сцены во время концерта. Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире:

– на телеканале «Моя Удмуртия»

– в группе «Моя Удмуртия» ВКонтакте

– в группе портала «КП-Ижевск»

– в группе радио «Адам» ВКонтакте

– в группе портала IZHLIFE ВКонтакте

С 21:00 до 22:00 пройдет акция «Свеча Победы» – гости концерта выложат слово «Победа» из лампад с горящими свечами внутри.

Как принять участие в проекте «Истории нашей Победы»?

Отправить историю о ветеранах, тружениках тыла, участниках СВО и волонтерах можно до 8 мая включительно. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

– заполнить форму по ссылке

– в группе радио «Адам» ВКонтакте выложить фото героя в специальный альбом, а в описании к публикации поделиться его подвигом

– отправить текст истории и фото в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

– отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы».

Проект Centre digital & media «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртии. Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+

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