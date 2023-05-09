Более 250 рассказов о героях военных лет собрала в Ижевске фотовыставка «Истории нашей Победы»

Выставка продлится до 12 июня Фото: Архив КП

9 мая в честь Дня Великой Победы в Ижевске официально открылась фотовыставка «Истории нашей Победы» (6+). Увидеть ее можно на Центральной площади города. Она проработает до 12 июня.

На больших щитах, установленных под открытым небом, жители и гости столицы Удмуртии могут увидеть фотографии тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, а также самоотверженно трудился в тылу. Фотографии сопровождаются рассказами современников – жителей республики, внуков и правнуков героев. Многие из потомков защитников Отечества сейчас сами сражаются в зоне СВО. Их истории тоже можно узнать на выставке.

Всего здесь собрано более 250 историй. Другие рассказы о ветеранах прозвучат со сцены большого концерта «Истории нашей Победы» (6+), который тоже состоится сегодня, 9 мая, – на набережной Ижевского пруда. Он начнется в 19:30, посетить его могут все желающие. Также можно будет увидеть прямую трансляцию концерта.

Сроки проведения проекта «Истории нашей Победы»: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам» (12+).

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