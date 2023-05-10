Юлию Бадаш переназначили на пост руководителя Агентства по туризму Удмуртии

Указ о назначении вступил в силу 2 мая
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На пост руководителя Агентства по туризму Удмуртии переназначили Юлию Бадаш. Соответствующий указ с подписью главы республики Александра Бречалова опубликован на сайте регионального правительства.
Срок нового контракта истекает 4 мая 2027 года. Указ вступил в силу 2 мая. Напомним, Бадаш назначили на пост главы ведомства 6 мая 2022 года – она победила в открытом конкурсном отборе.
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