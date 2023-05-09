Около 1000 человек приняли участие в «Эстафете мира» в Ижевске

Всего состоялось 4 старта. Фото: Дана Солнцева

9 мая в Ижевске стартовала 74-я легкоатлетическая «Эстафета мира» посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное открытие прошло возле здания правительства.

Подготовка к стартам. Фото: Дана Солнцева

Эстафета включает в себя четыре старта, первым из которых стал «Пробег памяти». В нем приняли участие ветераны спорта и спортсмены-любители. Они стартовали от Удмуртской государственной филармонии, пробежали по улицам Красногеройской, Коммунаров и Ливенцева, после чего финишировали у Дома Правительства.

Подготовка к стартам. Фото: Дана Солнцева

Вслед за ними в забеге участвовали школьники, победившие в «Эстафете дружбы», студенты вузов и колледжей, а также победители Спартакиады трудовых коллективов.

В общей сложности набралось около 1000 участников разного возраста.

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